Веркеенко принес присягу мэра Владивостока

Новый мэр Владивостока Виталий Веркеенко принес присягу в здании муниципалитета.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, весной Игорь Пушкарев был отстранен от исполнения обязанностей мэра Владивостока по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В ноябре он написал заявление об отставке.