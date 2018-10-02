Грузинская церковь выступила с заявлением о ситуации вокруг УПЦ

Церковная проблема на Украине является очень тонкой, решать ее должны прежде всего Москва и Константинополь, говорится в заявлении Грузинской православной церкви. ГПЦ добавила, что намерена воздержаться от поспешных оценок.

«Думаем, что на данном этапе мы не должны делать поспешных оценок до тех пор, пока две стороны не сформулируют свои официальные и не подвластные апелляциям положения на основе норм канонического права», – передает РИА «Новости» текст заявления ГПЦ.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел напоминал патриарху Константинопольскому Варфоломею, что общение с раскольниками может привести к отлучению от церкви.

Ситуация вокруг Украинской православной церкви обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовки «украинской автокефалии» – административной независимости от других церквей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.