Кожемяко высказался о кандидатуре Горячевой на пост сенатора

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко выразил готовность рассмотреть вопрос о включении действующего члена Совета Федерации от края Светланы Горячевой в число кандидатур на пост сенатора от губернатора Приморья.

Кожемяко заявил, что хорошо знает Горячеву «и по работе Уссурийского округа, и в Государственной думе», охарактеризовав ее как человека, знающего Приморье и «болеющего» за регион, передает ТАСС.

«Это одна их кандидатур, которая уважаема в Приморье. Надо с ней переговорить, будет ли у нее желание (снова стать кандидатом в сенаторы), но я готов рассмотреть ее кандидатуру», – сказал Кожемяко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, каждый кандидат на должность губернатора должен представить в избирательную комиссию три кандидатуры на пост сенатора. Избранный глава региона не позднее чем на следующий день после вступления в должность должен выбрать одного из трех кандидатов, который будет наделен полномочиями сенатора.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что если Кожемяко сочтет возможным продлить полномочия Горячевой в Совете Федерации, тогда партия, возможно, не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит кандидатуру Кожемяко.

Ранее стало известно, что законодательное собрание Приморья проголосовало за назначение повторных выборов губернатора на 16 декабря.

В сентябре краевая избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора в Приморье. Президент России Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко врио главы этого региона.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Кожемяко растит себе конкурентов в Приморье.