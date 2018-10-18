Билл Гейтс получил статус электронного резидента Эстонии

Эстония предоставила основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу статус электронного резидента.

«Цифровое удостоверение личности электронного резидента вручил Биллу Гейтсу в Брюсселе премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который участвует в проходящем там саммите ЕС», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы правительства Эстонии.

Всего, по данным МВД Эстонии, было выдано более 37 тыс. цифровых удостоверений личности гражданам почти 150 государств.

В 2014 году Эстония запустила программу по привлечению «электронных резидентов»: всего за 100 евро иностранный гражданин может получить электронную карту, дающую ему право основывать и вести в Эстонии свой бизнес.



В октябре Билл Гейтс опустился на второе место в рейтинге богатейших людей США журнала Forbes после 24-летнего лидерства. Его состояние оценивается в 97 млрд долларов.