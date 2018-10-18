Заявки на конкурс «Лидеры России» поступили из 46 зарубежных стран

По итогам первой недели регистрации на конкурс «Лидеры России» заявки подали уже более 80 тыс. человек из России и 46 зарубежных государств.

Среди стран ближнего зарубежья по количеству заявок лидируют Беларусь, Казахстан, Латвия, Узбекистан и Украина. Лидеры среди представителей дальнего зарубежья – Германия, Израиль, Канада, США и Болгария, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Также есть заявки из Китая, Вьетнама, Кореи, Марокко, Бахрейна, Мексики, Чили, Новой Зеландии и других стран, что «подтверждает высокий интерес к конкурсу и его международный статус», сообщил руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Отмечается, что возможность участия иностранных специалистов является нововведением конкурса.

К участию приглашаются русскоязычные граждане любой страны, если они подходят под общие требования к возрасту и управленческому стажу: кандидату должно быть не более 55 лет, он должен обладать опытом работы на руководящей должности не менее пяти лет.

Для участников до 35 лет действуют облегченные условия – можно иметь только два года опыта работы на руководящей должности.

При регистрации иностранные участники должны подтвердить свою готовность работать в России или ее представительствах за рубежом.

Организаторы напоминают, что регистрация продлится до 24 октября включительно.

Ранее были названы чемпионы и отстающие регионы-участники конкурса «Лидеры России».

Напомним, конкурс является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое – заместителями федеральных министров.