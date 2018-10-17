Шойгу распорядился выделить силы в помощь пострадавшим в Керчи

Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о выделении сил и средств для помощи пострадавшим от взрыва в политехническом колледже в Керчи.

«По поручению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу выделены силы и средства военного ведомства для помощи пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

На случай необходимости оперативной эвакуации раненых на военных аэродромах Южного военного округа размещены четыре самолета Ил-76 ВКС России с медицинскими модулями.

В ведомстве также отметили, что в медучреждениях Минобороны сформированы 24 врачебно-сестринские бригады, укомплектованные лучшими специалистами. Речь, в том числе, идет о центральных военных клинических госпиталях имени Бурденко, Вишневского и Мандрыка.

Кроме того, к оперативному приему раненых подготовлены места в военных госпиталях Минобороны в Феодосии, Симферополе и Севастополе.

Напомним, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Число жертв достигло 13 человек, около 50 ранены. СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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