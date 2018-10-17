Меры безопасности усилены в Крыму после теракта

Меры безопасности усилены в Крыму после террористического акта в керченском колледже, сообщил вице-премьер республики Игорь Михайличенко.

«Да», – сказал он, отвечая на вопрос, усилены ли меры в Крыму в связи со взрывом в Керчи.

В то же время в керченской администрации сообщили, что движение общественного транспорта в районе взрыва ограничено, передает ТАСС.

В результате теракта в керченском политехническом колледже погибли 13 человек, еще около 50 ранены. СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По данным НАК, в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять экстренные меры для оказания помощи пострадавшим.