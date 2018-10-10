Поклонская прокомментировала теракт в Керчи

Теракт в колледже в Керчи является позорным и гнусным преступлением, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Поклонская сообщила, что выезжает в Керчь после взрыва в колледже, передает РИА «Новости».

«Те, кто все это сделал, они шакалы позорные. Это позорное, гнусное и страшное преступление, за которое они ответят», – сказала депутат.

Она добавила, что «московские врачи готовы оказать любое содействие и выехать на место для оказания помощи и принять (...) пострадавших», если будет такая необходимость.

«Пугают нас такой жестокостью, я как крымчанка скажу, что они (злоумышленники, устроившие теракт) глубоко ошибаются. Мы всегда будем сильнее своей волей, духом, человечностью», – подчеркнула Поклонская.

Напомним, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Число жертв достигло 13 человек, около 50 ранены.

Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов подтвердил, что взрыв был терактом. Следствие также квалифицировало взрыв в керченском политехническом колледже как теракт.

В Крыму будет объявлен трехдневный траур.