В Керчи сообщили об отсутствии людей под завалами

Людей под завалами после взрыва в политехническом колледже в Керчи нет, сообщили власти Крыма.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее во вторник в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали. В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что в колледже взорвалось неустановленное взрывное устройство.

На место происшествия направили свыше 200 военнослужащих и около 10 единиц техники. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Фонд социального страхования выплатит по 1 млн рублей родным погибших и пострадавших, находившихся при исполнении служебных обязанностей во время взрыва в Керчи.