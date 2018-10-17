Группу иранских военных похитили на границе с Пакистаном

Группа иранских сотрудников службы безопасности была похищена боевиками на границе с Пакистаном.

Инцидент произошел во вторник, 16 октября, на пограничном посту в городе Мирджавех в провинции Систан и Белуджистан. По предварительным данным, в группе было не меньше 10 силовиков, в том числе «стражей Исламской революции», передает MIGnews.

Иранские официальные представители провели переговоры с послом Пакистана в Тегеране и призвали Исламабад «использовать все возможные средства» для освобождения военных.



Информационное агентство FARS сообщает, что иранских силовиков отравили, прежде чем взять в плен.



Революционная гвардия, возглавляющая силы безопасности Ирана, выразила надежду, что «Пакистан будет противостоять этим террористическим группам, которые поддерживаются некоторыми региональными государствами, и немедленно освободит похищенных иранских силовиков».