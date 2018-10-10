Определен крупнейший в мире организм

Опенок, растущий на севере американского штата Мичиган, оказался самым крупным организмом в мире, выяснили ученые.

Мичиганский опенок подверг сомнению первенство голубого кита в списке самых крупных животных мира. Гриб занимает 37 гектаров США, передает ТАСС со ссылкой на журнал Smithsonian.

Гриб был обнаружен 25 лет назад. Тогда исследования его мицелия показали, что он весит 110 тонн.

Позже американский ученый Мэтью Тауб заново провел исследования мицелия, растущего на Верхнем полуострове Мичигана и выяснил, что он значительно больше и старше.

По его данным, грибу 2,5 тыс. лет, он весит 440 тонн, что равно весу трех голубых китов.