Министр обороны Сербии сравнил голову посла США с «пустой тыквой»

Президент Сербии Александр Вучич и министр обороны Александр Вулин резко негативно отреагировали на слова посла США в Белграде Кайла Скотта о Косово.

Во время мероприятия в правительстве Сербии Скотт поправил журналистов, которые спросили его про внешнее давление на Белград в связи с самопровозглашенной республикой Косово. Американский посол заявил, что речь идет «не о так называемом правительстве Косово, а правительстве Косово, которое мы (США) считаем суверенным и независимым государством».

«Было бы хорошо показать немного больше уважения к стране пребывания», – отреагировал Вучич на заявления посла.

Президент отметил, что для Сербии правительство Косово по-прежнему остается лишь «так называемым». Министр обороны отреагировал более жестко.

«Посол Скотт в своей наглости забыл, что Сербия не колония, и что он не может покушаться на ее достоинство. То, что Косово «так называемое» и не является государством, доказывает тот факт, что оно не член ООН. Или, может быть, посол Скотт начал говорить и думать от имени ООН. Про такую наглость наш народ говорит: чем тыква пустее, тем дурнее», – цитирует РИА «Новости» главу минобороны.

Ранее США поддержали создание в Косово армии по стандартам НАТО.

В феврале 2008 года без проведения референдума албанско-косовские структуры провозгласили независимость Косово от Сербии в одностороннем порядке. Самопровозглашенная республика не признается Сербией, Россией, Китаем, Израилем, Ираном, Испанией, Грецией и рядом других стран.