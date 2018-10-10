Греф назвал математические школы пережитком прошлого

Во время выступления на московском международном форуме «Открытые инновации» глава Сбербанка Герман Греф заявил, что математические школы являются пережитком прошлого.

Он считает, что математики и программисты в дальнейшем будут необходимы стране все меньше. Поэтому, по его словам, отсутствует смысл в создании узкоспециализированных математических школ, где детей «пичкают одним монопредметом»: по мнению банкира, стране нужны все специальности и таланты, а дети должны быть «развиты очень равномерно, на 360 градусов».

«Хорошая новость заключается в том, что в этом мире нужны будут не только математики и программисты. Более того, я думаю, их все меньше и меньше нужно будет. Поэтому, когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности «математик» и «программист», мы попадём ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами», – заявил Греф.

При этом он сообщил, что россияне в цифровом плане более продвинуты, чем бизнес и государство. По мнению главы Сбербанка, это является хорошей новостью, пишет РИА «Новости».

«Если посмотреть на место России, то мы видим, что самые продвинутые в нашей стране – это граждане. Они самые цифровизованные. Меньше, хуже по сравнению с гражданами – бизнес, и еще хуже – государство. Поэтому нам есть куда стремиться всем вместе. Это хорошая новость: у нас граждане продвинутые, поэтому у нас есть поле для манёвров», – сказал глава Сбербанка.

В рамках форума Греф рассказал, что в рамках правительственной программы «Цифровая экономика РФ» Россия сможет занять одно из лидирующих мест в цифровом мире. Программа принята до 2024 года и включает в себя пять направлений: кибербезопасность, нормативное регулирование, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций, а также IT-инфраструктура. Глава Сбербанка считает, что Россия благодаря новой программе сможет выйти «по индексу цифровой эволюции» из середины группы последователей и догнать цифровых лидеров.

Также в своем выступлении Греф отметил, что современные клиенты предпочитают максимальное кастомизированные (индивидуальные) продукты. По его мнению, этим обусловлен сдвиг от массового производства товаров и услуг к индивидуальным.

«Люди не хотят пользоваться массовыми услугами, людям нравится, когда учитывают их персональные потребности и нужды. Если мы будем успешны в этом, сможем создать максимально удобные сервисы, кастомизированные под каждого конкретного человека, то люди со временем ими будут пользоваться», – уверен глава Сбербанка.