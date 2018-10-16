Ульяновский губернатор объявил о решении сократить себе зарплату

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил о сокращении зарплат госслужащих в регионе; свою зарплату он намерен сократить на 15%, сказали в пресс-службе областного правительства.

Урезанные зарплаты начнут выплачивать с января 2019 года, передает РИА «Новости».

Кроме главы региона, на 15% сократятся заработные платы у его заместителей, у председателя правительства Александра Смекалина и его замов она сократится на 10%.

Сэкономленные средства планируется направить на здравоохранение.

Ранее в июле СК России обвинил главу минздрава Ульяновской области Рашида Абдуллова в хищениях, ущерб бюджету региона составил 10,5 млн рублей.