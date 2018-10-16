Британия предрекла себе масштабную кибератаку

Глава национального центра кибербезопасности Киран Мартин заявил, что в ближайшие годы Великобритания практически неизбежно подвергнется масштабной кибератаке.

Об этом он сообщил во время выступления с докладом о полугодовых итогах работы национального центра кибербезопасности, пишет ТАСС.

«Не приходится сомневаться, что нас подвергнут проверке по максимуму – и как центр, и как страну – путем крупного инцидента, который произойдет в какой-то момент в ближайшие годы, того, что мы называем нападением первой категории», – считает Мартин.

Под нападением первой категории подразумевается атака, последствием которой становится чрезвычайная ситуация на национальном уровне: при ней возможен срыв предоставления основных услуг или ущерб национальной безопасности, в результате которого страна сталкивается с тяжелыми экономическими и социальными последствиями и даже гибелью людей.

По словам Мартина, с момента открытия центра кибербезопасности два года назад его сотрудникам пришлось столкнуться с 1 тыс. 167 инцидентами. По его мнению, к большинству происшествий причастны недружественные Великобритании страны.

«Их совершили группировки хакеров, руководимых и поддерживаемых этими странами, а также действующих при их попустительстве. Эти группировки представляют собой наиболее острую и прямую угрозу нашей национальной безопасности», – уверен глава организации.

Напомним, британские СМИ со ссылкой на доклады минобороны сообщали о том, что британские спецслужбы не смогли защитить касающуюся военной сферы информацию в 37 инцидентах за 2017 год.

В апреле Мартин признался, что спецслужбы Великобритании не могут обеспечить «абсолютную защиту» своей страны от кибератак.