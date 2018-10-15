Британские спецслужбы не могут защитить свои секреты

Из-за десятков нарушений в системе кибербезопасности секретные данные минобороны Великобритании оказались уязвимы, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на доклады министерства.

Документы, попавшие в распоряжение телеканала, указывают на то, что минобороны и партнеры министерства не смогли защитить информацию, которая касалась военной сферы, в 37 инцидентах в 2017 году, передает РИА «Новости».

В других случаях к компьютерам с засекреченной информацией подключались периферийные устройства, которые не проверялись на наличие шпионского программного обеспечения. Еще один вид нарушений – вход в кабинеты лиц без соответствующего разрешения, которые в итоге получали доступ к секретным документам или девайсам. Дважды мобильные телефоны и ноутбук вывозились за границу.

Доклады о нарушениях в системе безопасности, на которые ссылается Sky News, были сильно отредактированы министерством. Это было необходимо для сокрытия последствий инцидентов. Неизвестно, получена ли компрометирующая информация «в том числе враждебными странами».

В десяти случаях скрыты и описание произошедшего, и названия инцидентов. Телеканал предполагает, что «нарушения были настолько значительными, что даже признание того, что они произошли, будет считаться министерством обороны нанесением ущерба национальной безопасности».

Sky News отмечает, что минобороны опасается публикации деталей ряда нарушений из-за возможного получения потенциальным противником разведданных о способности Британии «выявлять инциденты и реагировать на тенденции».

В апреле глава Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин заявил, что британские спецслужбы не смогут обеспечить «абсолютную защиту» страны от предполагаемых кибератак.