Учительница-блогер ответила на критику Соловьева

Учительница русского языка, создатель блога о грамотности «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман отреагировала на критику телеведущего Владимира Соловьева.

«Мне все говорят, давай Соловьева разбомби, он там что-то про тебя сказал. Он прокомментировал мой блог, но, кстати, не жестко, мог и хуже в своем стиле. Честно скажу, что я крайне редко смотрю программы с его участием, но могу сказать, что его речь в тех моментах, которые я видела, очень хорошая и грамотная», – цитирует «Ридус» Гартман.

По ее словам, у Соловьева с образованием «все в порядке». Блогер, впрочем, отметила, что и Соловьев «наверняка делает ошибки, я просто не присматривалась».

Учительница добавила, что у большинства телеведущих есть проблема с переносом ударения на приставку в глаголах. «ПрОдал – продАл, зАдал – задАл, прОжил – прожИл. Если человек грамотный и образованный, он никогда не скажет пОртфель», – пояснила она.

Гартман подчеркнула, что не пытается специально критиковать ведущих.

«Я смотрю просто телевизор, на что попадаю. Больше интересуют образовательные передачи, поскольку с детьми работаю. У меня нет задачи где-то у кого-то что-то нарыть и специально ведущего уличить», – сказала учительница.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал блогершу, заявив, что проблема заключается не в плохих неграмотных журналистах, а в том, что в интернете «развелось слишком много YouTube-каналов». Он предложил Гартман найти педагогов «неграмотных журналистов» и пообщаться с ними.