Аксенов предложил премьеру Сирии создать совместную авиакомпанию

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил председателю сирийского правительства Имаду Хамису создать совместную авиакомпанию.

«Второй вопрос, который требует решения – возобновление авиационного сообщения между Симферополем и Дамаском. Возможно, инструментом для решения этого вопроса станет создание совместной авиакомпании», – заявил Аксенов на встрече с премьером Сирии.

Он отметил, что «компания может создаваться с привлечением частного капитала», передает РИА «Новости».

Делегация Крыма, возглавляемая Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

В настоящее время полеты в Сирии осуществляют две авиакомпании – Syrian Airlines и Cham Wings. Регулярное авиасообщение с Крымом отсутствует.