Президент Сирии Башар Асад встретился с делегацией Крыма, прибывшей в САР, сообщил глава российского региона Сергей Аксенов.

Встреча состоялась в Дамаске во вторник, передает РИА «Новости».

«Мы увидели, что президент (Асад) погружен во все взаимоотношения России и САР. Мы понимаем, что (в Сирии) ограничения, связанные с торговлей, с денежными переводами, туризмом такие же, как в Республике Крым. Мы договорились, что ограничения надо превращать в наши преимущества. Господин президент озвучил, что, по сути, это новый импульс нашим отношениям», – сказал Аксенов.

Он добавил, то сирийский лидер пообещал лично следить за договоренностями, достигнутыми в ходе крымско-сирийских переговоров. Глава Крыма сказал, что тоже будет держать эти вопросы «на контроле».

По словам Аксенова, встреча прошла тепло; было заметно, что Асад заинтересовался этими соглашениями.

Президент Сирии пообещал также рассмотреть приглашение принять участие в работе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в апреле 2019 года.

В свою очередь сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров заявил, что Асад намерен по возможности посетить форум. Сирийский лидер отметил, что если к этому времени «все освободим (в провинции Идлиб )», то у него «не будет никаких препятствий» для посещения мероприятия.

Отмечается также, что в ходе встречи обсуждались вопросы налаживания регулярного авиасообщения между САР и Крымом.

«Надо отработать такой механизм, чтобы напрямую из Сирии могли в Крым прилетать, отдыхать, причем президент Сирии не разделяет понятия культуры и туризма. Сказал, что культура обогащает, и надо, чтобы туризм и культура параллельно двигались», – сказал Назаров.

Также затрагивалась тема организации бизнес-миссий, так как в САР имеется много сфер работы и существует соответствующий интерес и со стороны местных бизнесменов.

Асад отметил необходимость «поставить на постоянную основу» визиты сирийских делегаций на Ялтинский форум, отметил Назаров.

Ранее стало известно, что Сирия и Крым договорились о химическом экспорте.