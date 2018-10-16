Объятия на Арбате плохо закончились для москвича

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16 октября, вторник  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
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Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение

Хотя пассажиропоток растет, доходы авиакомпаний, как ни парадоксально, падаютФото: Станислав Красильников/ТАСС
Рост цен на топливо давит не только на автолюбителей, но и на авиакомпании. Все больше признаков того, что уже в ближайшие месяцы некоторые из них ждет банкротство – а это грозит масштабным кризисом всей отрасли авиаперевозок. Почему цены на авиатопливо растут так резко и с чем связаны периодические разорения авиаперевозчиков? Подробности...
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Андрей Безруков: Россия может быть мировым лидером справедливости

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
«Почему все эти информационные атаки привязаны к нашим позитивным событиям вроде чемпионата мира по футболу? Потому что они для того и делаются, чтобы их влияние нивелировать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Безруков. Он считает, что для победы в информационной войне России нужна повестка дня, которая идет дальше, чем просто демократия, – за лучшую и справедливую планету. Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии

Эстония была одной из самых богатых советских республик – в том числе благодаря дотациям из центраФото: А. Варфоломеев/РИА «Новости»
Всего лишь чуть больше миллиарда евро – такую сумму «ущерба от советской оккупации» подсчитали в эстонском правительстве. Упомянуты и чисто анекдотические категории «ущерба» – например, за доставку в ЭССР «много рабочей силы». Зачем в странах Прибалтики вообще составляют подобные документы, ведь Россия никогда не признает их справедливость? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Как сделать комедию из блокады Ленинграда

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Был в «святые девяностые» такой «арт-проект»: ездили по кладбищам, находили толпу возле свежей могилы, выпускали из машины голую девицу, фотографировали её на фоне похорон и сматывались. «Интересный контраст». Подробности...
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В мире корпоративного фашизма только одна правда

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Из того, как развивалась наша история, следует простой вывод – «глушилки» не работают. Люди начинают страшно хотеть узнать, что же такое говорят на этом ужасном русском, насквозь лживом кремлевском канале. Подробности...

Раскол неизбежен, но мы знаем, кто победит

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если кто-то заявляет, что Бог вручил ему власть командовать и вами, и всем православным миром, вы можете или поверить и покориться, или сказать наконец свое окончательное «нет». Подробности...
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    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

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    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

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        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Объятия на Арбате плохо закончились для москвича

          16 октября 2018, 10:38

          Текст: Алина Назарова

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          Житель Москвы обнаружил пропажу iPhone XS после объятий с незнакомцем на Новом Арбате, сообщил источник в правоохранительных органах.

          Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 14 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

          «К мужчине … подошел высокий неизвестный азиатской внешности. Он разговорился с ним, обнял его и пошел дальше. Через какое-то время потерпевший проверил карманы и понял, что у него пропал iPhone XS», – рассказал источник.

          По данному факту проводится проверка. Ущерб оценивается в 80 тыс. рублей.


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