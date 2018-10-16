Объятия на Арбате плохо закончились для москвича

Житель Москвы обнаружил пропажу iPhone XS после объятий с незнакомцем на Новом Арбате, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 14 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«К мужчине … подошел высокий неизвестный азиатской внешности. Он разговорился с ним, обнял его и пошел дальше. Через какое-то время потерпевший проверил карманы и понял, что у него пропал iPhone XS», – рассказал источник.

По данному факту проводится проверка. Ущерб оценивается в 80 тыс. рублей.