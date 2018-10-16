Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск опустился на 12 копеек – до 65,53 рубля, курс евро снизился на 15 копеек, составив 75,85 рубля.

Нефть подешевела до 80,56 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».