Эксперт: Кожемяко доказал, что не боится конкурентных выборов

«Кожемяко уверен не только в себе, уверен и в других кандидатах и политических силах, уверен и в рядовых избирателях, которые сделают правильный выбор. Так что можно на благо края работать с открытым забралом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов, комментируя инициативы руководителя Приморья.

Как пояснил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, врио главы Приморья Олег Кожемяко, который во вторник выступил с рядом инициатив, доказал, что решительно настроен на победу в губернаторской избирательной кампании.

«Кожемяко вернулся на родину. Это край, где он родился, где он местный. Для него здесь гораздо легче работать и избираться, чем его предшественникам. Многие из них были приезжими», – напомнил эксперт.

По словам Смирнова, на высокую уверенность Кожемяко в себе указывает то, что он обратился к депутатам края и общественности с предложением возродить выборы глав районов и муниципальных образований, – поскольку это будет более справедливо по отношению к рядовым жителям Приморья, – «чтобы люди сами выбирали, как будет происходить это: на конкурсной основе, самими депутатами, либо прямыми выборами».

«Кожемяко предложил отставить все политические амбиции и объединиться в единую команду, чтобы все здоровые силы работали на благо Приморья», – пояснил Смирнов.

Эксперт также высоко оценил призыв Кожемяко к местным депутатам помочь его соперникам из других партий в преодолении муниципального фильтра.

«Очень важное и очень неожиданное предложение. И раньше часто помогали, но вслух об этом не говорили. А здесь Кожемяко прямо сказал, что депутатский корпус может объединить свои усилия и помочь всем, кто будет выдвигаться. Кожемяко доказал, что не боится конкурентных выборов. Естественно, депутаты будут сами решать, подписываться или нет, но никаких препон не будет, и если кто из других кандидатов обратится, то ему помогут», – указал эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Олег Кожемяко заявил во вторник, что «готов сотрудничать со всеми, кто будет заявляться кандидатом, кто дает здравые предложения, направленные на развитие, на решение тех социальных задач, которые сегодня стоят перед нами, это и депутаты, и простые жители».

Он подчеркнул, что будет помогать и в прохождении муниципального фильтра тем, «кто заявится на выборы губернатора, с тем, чтобы консолидированно пройти эти выборы, а жители Приморья могли выбрать наиболее достойного из всех кандидатов».

Напомним, в сентябре краевая избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора в крае. Позднее президент Владимир Путин назначил Олега Кожемяко врио главы Приморья, который сложил с себя полномочия губернатора Сахалинской области.