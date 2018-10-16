Эксперт: Кожемяко доказал, что не боится конкурентных выборов

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16 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Чем конфликт США с саудитами выгоден России

США и Саудовская Аравия обменялись угрозамиФото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
Если США введут «суровое наказание» против Саудовской Аравии, то Эр-Рияд ответит еще более «жесткими мерами» в силу своей исключительной роли в мировой экономике. В чем же исключительность саудитов, которой они пугают США? И к чему может привести конфликт, если угрозы воплотятся в жизнь? Подробности...
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Андрей Безруков: Россия может быть мировым лидером справедливости

«Придет новое поколение, для которого холодная война – это история», – верит политолог Андрей БезруковФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
«Почему все эти информационные атаки привязаны к нашим позитивным событиям вроде чемпионата мира по футболу? Потому что они для того и делаются, чтобы их влияние нивелировать», – сказал газете ВЗГЛЯД разведчик Андрей Безруков. Он считает, что для победы в информационной войне России нужна повестка дня, которая идет дальше, чем просто демократия, – за лучшую и справедливую планету. Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии

Эстония была одной из самых богатых советских республик – в том числе благодаря дотациям из центраФото: А. Варфоломеев/РИА «Новости»
Всего лишь чуть больше миллиарда евро – такую сумму «ущерба от советской оккупации» подсчитали в эстонском правительстве. Упомянуты и чисто анекдотические категории «ущерба» – например, за доставку в ЭССР «много рабочей силы». Зачем в странах Прибалтики вообще составляют подобные документы, ведь Россия никогда не признает их справедливость? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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На материале «Мумий Тролля» нужно защищать диссертации

Василий Авченко, писатель и журналист
Пророческий потенциал Лагутенко очевиден, но расшифровываются его предсказания задним числом, поначалу представляясь сумбурным набором фраз. Когда чайки вдруг запели на знакомом языке, к ним следует прислушаться. Подробности...

Православные в этом конфликте именно мы

Егор Холмогоров, Публицист
Разрыв евхаристического общения Московского и Константинопольского патриархатов породил легкую панику: «Если мы разорвали с главным православным патриархом мира, то мы теперь не православные? А тогда кто?» Подробности...
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В Хакасии ведется работа над ошибками

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Есть подозрение, что население в Хакасии несколько устало от политических маневров и бесконечных ожиданий «второго тура» , а голосовать будет с поправкой на этот психологический настрой. Подробности...
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          Эксперт: Кожемяко доказал, что не боится конкурентных выборов

          16 октября 2018, 17:50

          Текст: Андрей Резчиков

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          «Кожемяко уверен не только в себе, уверен и в других кандидатах и политических силах, уверен и в рядовых избирателях, которые сделают правильный выбор. Так что можно на благо края работать с открытым забралом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов, комментируя инициативы руководителя Приморья.

          Как пояснил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, врио главы Приморья Олег Кожемяко, который во вторник выступил с рядом инициатив, доказал, что решительно настроен на победу в губернаторской избирательной кампании.

          «Кожемяко вернулся на родину. Это край, где он родился, где он местный. Для него здесь гораздо легче работать и избираться, чем его предшественникам. Многие из них были приезжими», – напомнил эксперт.

          По словам Смирнова, на высокую уверенность Кожемяко в себе указывает то, что он обратился к депутатам края и общественности с предложением возродить выборы глав районов и муниципальных образований, – поскольку это будет более справедливо по отношению к рядовым жителям Приморья, – «чтобы люди сами выбирали, как будет происходить это: на конкурсной основе, самими депутатами, либо прямыми выборами».

          «Кожемяко предложил отставить все политические амбиции и объединиться в единую команду, чтобы все здоровые силы работали на благо Приморья», – пояснил Смирнов.

          Эксперт также высоко оценил призыв Кожемяко к местным депутатам помочь его соперникам из других партий в преодолении муниципального фильтра.

          «Очень важное и очень неожиданное предложение. И раньше часто помогали, но вслух об этом не говорили. А здесь Кожемяко прямо сказал, что депутатский корпус может объединить свои усилия и помочь всем, кто будет выдвигаться. Кожемяко доказал, что не боится конкурентных выборов. Естественно, депутаты будут сами решать, подписываться или нет, но никаких препон не будет, и если кто из других кандидатов обратится, то ему помогут», – указал эксперт.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Олег Кожемяко заявил во вторник, что «готов сотрудничать со всеми, кто будет заявляться кандидатом, кто дает здравые предложения, направленные на развитие, на решение тех социальных задач, которые сегодня стоят перед нами, это и депутаты, и простые жители».

          Он подчеркнул, что будет помогать и в прохождении муниципального фильтра тем, «кто заявится на выборы губернатора, с тем, чтобы консолидированно пройти эти выборы, а жители Приморья могли выбрать наиболее достойного из всех кандидатов».

          Напомним, в сентябре краевая избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора в крае. Позднее президент Владимир Путин назначил Олега Кожемяко врио главы Приморья, который сложил с себя полномочия губернатора Сахалинской области.


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