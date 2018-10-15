Россия собралась отказаться от заимствований за рубежом

В следующем году Россия может отказаться от выхода на внешний рынок займов, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Да, это опция, мы можем и не будем выходить», – передает его слова ТАСС.

Он не сообщил, как велика вероятность отказа России от выхода на внешний рынок займов, но заметил, что для решения этого вопроса будет оцениваться рыночная конъюнктура.

Сторчак добавил, что опыт стран с развивающимися рынками указывает на правильность решения России сделать основным источником займов внутренний рублевый рынок.

«Шутка ли, как сейчас возросли их (этих стран) расходы в связи с изменением процентных ставок, удорожанием доллара», – заметил он.

В этом году Минфин уже размещал евробонды – 11-летние на 1,5 млрд долларов и «Россия-2047» на 2,5 млрд долларов. Из привлеченных средств 3,2 млрд долларов были направлены на выкуп старых евробондов, еще 800 млн долларов зачислили в бюджет.

До конца года Минфин может разместить еще 3 млрд долларов, но делать этого, как сообщал ранее Сторчак, скорее всего не будет.

В начале октября министр финансов Антон Силуанов пояснил, что Россия меняет политику хранения резервов в пользу их размещения в менее рисковых с точки зрения наложения взысканий активах.