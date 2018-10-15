В Кремле пожелали здоровья Венедиктову

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал пожелания скорейшего выздоровления главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.

«Хочу пожелать скорейшего выздоровления Алексею Алексеевичу», – сказал Песков в ходе ответов на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Главного редактора «Эха Москвы» госпитализировали 13 октября, ему провели экстренную операцию.

Сам Венедиктов сообщал, что ему «придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты». Также он добавил, что операция прошла успешно.