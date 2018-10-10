Алексея Венедиктова экстренно прооперировали

В субботу главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов был экстренно госпитализирован и прооперирован; информацию подтвердил сам главред радиостанции.

О его госпитализации сообщает 360tv. По данным телеканала, он находится в хирургическом отделении.

Позже сам Венедиктов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о госпитализации и сообщил, что его прооперировали.

«Да, меня вчера срочно госпитализировали с острой болью в почке. Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц. Да, мне придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты. Да, операция прошла успешно», – написал он.

По его словам, он чувствует себя «неплохо». Венедиктов также поблагодарил врачей и тех, кто интересуется его здоровьем.