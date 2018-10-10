Посол России рассказал о работе над иском к США

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал о подготовке к подачи иска против американских властей в связи с блокированием дипломатической собственности России.

Он заверил, что «работа идет», передает ТАСС.

«Когда мы будем полностью готовы представить эти документы, мы об этом вам сообщим», – сказал он, добавив, что российская сторона «не торопится», документы готовятся «тщательно».

Также Антонов рассказал, что вместе с коллегами «посмотрел здание, где жил наш генеральный консул», после чего совершил осмотр здания самого консульства. Во время осмотра к нему никто не подходил, передает РИА «Новости».

«Пустые здания, нет там российских дипломатов. Это печально», – заявил он, выразив надежду на то, что со временем США осознают необходимость возвращения дипломатической собственности.

Антонов считает, что «в этом случае просто будут гораздо лучше развиваться российско-американские отношения».

Он заявил, что США и Россия не должны допустить скатывания отношений до такого уровня, когда может начаться война, Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном.

Напомним, власти США нарушили международное право, сняв российский флаг со здания резиденции генконсула России в Сиэтле в мае.

Тогда же сообщалось, что Москва подготовила материалы по иску против США по дипсобственности.