Уволенная после скандала саратовский экс-министр получала помощь из бюджета

Экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уволенная после скандала со спором о прожиточном минимуме, ежегодно получала от региона материальную помощь в 100 тыс. рублей, выяснили СМИ.

В прошлом году она официально заработала 2 млн 296 тыс. рублей, а также почти ежегодно получала материальную помощь в 100 тыс. рублей, сообщает «Медиаликс 64».

Выяснилось, что по закону Саратовской области, губернатор и члены его команды имеют право на ежегодную материальную помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения». Таким образом, министры области получают по 100 тыс. рублей.

Соколова получала материальную помощь в 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017 годах.

Слова Соколовой о прожиточном минимуме вызвали сильный резонанс в обществе. Министр заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру, однако отказалась проводить эксперимент по питанию на эту сумму из-за «своего статуса».

В итоге Соколову уволили из-за «пренебрежительного отношения к темам, имеющим жизненную важность для людей».

В субботу диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург составил меню, ориентируясь на слова Соколовой о возможности питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц.