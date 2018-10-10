Саратовскому министру составили меню на 3,5 тыс. рублей

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург составил меню, ориентируясь на слова бывшего министра труда Саратовской области Натальи Соколовой о возможности питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц.

«В принципе, если не на 3,5 тыс. рублей, то на 4 тыс. рублей построить более или менее внятный рацион питания можно. Это будет очень полезное диетическое меню», – сказал Гинзбург в интервью «Известиям».

Такое меню состоит в основном из высоко усваиваемых белков. Также в нем есть грубый хлеб, крупы, овощи и фрукты.

Например, в меню есть молоко, творог, курица, горох, хлеб, яйцо, макароны (их можно заменять на гречку или рис), капуста и морковь, яблоки или бананы, морская рыба, арахис, картофель, растительное масло и чай.

Однако в нем отсутствует сахар, соль и сладости.

По словам Гинзбурга, такой рацион близок к диете больного гипертонической болезнью и рассматривается как образец полезных режимов питания.

Напомним, в четверг слова Соколовой о прожиточном минимуме вызвали сильный резонанс в обществе. Министр заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру. В итоге Соколову уволили из-за «пренебрежительного отношения к темам, имеющим жизненную важность для людей».

При этом стало известно, что месячный доход Соколовой составлял 191 тыс. рублей.