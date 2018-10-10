В Черном море затонул теплоход

Теплоход с грузом металлолома затонул в Черном море, экипаж судна спасен, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Теплоход дал крен и затонул. Восемь членов экипажа спасены, они находятся на борту танкера, который сейчас следует в порт Новороссийска», – передает сообщение ТАСС.

Среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть граждан Азербайджана; они «чувствуют они себя нормально», риска жизни и здоровью нет.

По предварительным данным, к инциденту привело «внештатное смещение груза», передает РИА «Новости».

Отмечается, что судно следовало из порта Азов.

В 06:45 мск от дежурного морского спасательного центра Севастополя поступила информация о том, что теплоход под флагом Панамы терпит бедствие в Черном море в 50 милях от берега.

На помощь направили морские суда, в том числе танкер «Минерва», который и поднял на борт экипаж аварийного теплохода.

Глубина в месте ЧП составляет 1 тыс. 900 метров. Угрозы загрязнения нет.