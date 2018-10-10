К личным данным сотрудников Пентагона получили доступ хакеры

Представитель Пентагона Джозеф Буччино сообщил, что хакерам удалось получить доступ к личным данным сотрудников министерства обороны США.

По словам Буччино, утечка «некоторых личных данных» произошла из-за хакерской атаки на коммерческую компанию, с которой сотрудничает Пентагон, передает ТАСС.

В результате, по данным Reuters, в руки хакеров попали данные «небольшого процента персонала» Пентагона.

Начато расследование обстоятельств утечки информации, касающейся поездок сотрудников министерства обороны США.

Отмечается, что военному командованию стало известно о произошедшем 4 октября.

Ранее на этой неделе стало известно, что Пентагон провалил испытания кибербезопасности.