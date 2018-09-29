Серена Уильямс обнажилась для социальной рекламы

Теннисистка Серена Уильямс снялась обнаженной в ролике рекламы женского белья, в клипе женщина исполнила песню I Touch Myself («Я трогаю себя»).

Теннисистка Серена Уильямс снялась обнаженной в ролике рекламы женского белья, в клипе женщина исполнила песню I Touch Myself («Я трогаю себя»).

Ролик призывает женщин заниматься самообследованием и искать у себя опухоли молочных желез, пишет Sports.ru.

Видео было опубликовано в сентябре текущего года в Instagram спортсменки.

«Раннее обнаружение – это ключевой фактор, спасающий многие жизни. Я просто надеюсь напомнить женщинам об этом», – написала Серена в комментарии под роликом.

Ране в сентябре она обвинила судью финала US Open в сексизме.

Летом 2018 года Серена Уильямс отказалась проходить допинг-тест антидопингового агентства США.