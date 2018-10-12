Британия не впускает российских дипломатов

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что места высланных их Британии дипломатов не удается заполнить ввиду невыдачи Лондоном виз.

«Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединенное Королевство», – сказал Яковенко, передает РИА «Новости».

Летом персонами нон грата в России были объявлены 23 дипломатических сотрудника британского посольства. Это стало ответными мерами на действия Лондона, объявившего о высылке 23 российских дипломатов после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Британия и другие страны Запада обвинили Россию.