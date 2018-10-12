В Кемеровской области виновные в групповом изнасиловании получили условный срок

Совершившие групповое изнасилование три жителя Кемеровской области получили за совершенное преступление условные сроки.

По данным следствия, молодые люди в возрасте 21, 20 и 19 лет распивали в июле 2018 года рядом с частным домом спиртные напитки. В это время мимо проходила их знакомая, которая задержалась для разговора и после отправилась домой. Самый младший из компании последовал следом за девушкой, а на пустыре схватил ее, затащил в кусты и совершил действия насильственного характера.

«Когда приятели молодого человека потеряли его из вида, они отправились его искать. Обнаружив его на пустыре совершающим насильственное преступление сексуального характера, они не только не заступились за девушку, но и сами совершили аналогичное преступление. Потерпевшая добралась до дома знакомых и попросила их вызвать сотрудников полиции», – сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, которые сознались в совершении преступления и сотрудничали со следствием. В итоге суд назначил им наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком четыре года.