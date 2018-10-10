Стало известно о будущем Кокорина в «Зените»

Договор «Зенита» с футболистом Александром Кокориным будет действовать до конца нынешнего сезона, разрывать его в ближайшее время не планируется.

Ранее «Зенит» и сторона Кокорина, чьи интересы представлял его отчим Кирилл Логинов, провели консультации о продлении соглашения, сообщает «Спорт Экспресс».

Переговоры были заморожены до прояснения судьбы спортсмена. Если Кокорин получит реальный срок, контракт с ним может быть расторгнут.

Ранее стало известно, что футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина доставили в «Бутырку». Суд арестовал спортсменов, а также брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов посоветовал арестованным футболистам загладить вину перед обществом.