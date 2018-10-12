Медведев высказался за переход на нацвалюты при расчетах в ШОС

Глава правительства Дмитрий Медведев выступил за переход на расчет в национальных валютах между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Отдельно здесь отмечалась необходимость переходить на взаимные расчеты в национальных валютах. Мы эту идею поддерживаем», – сказал Медведев в ходе заседания совета глав правительств стран ШОС, передает ТАСС.

Также глава российского правительства добавил, что при этом необходимо «действовать взвешенно и аккуратно».

Кроме того, Медведев рассказал о важности участия России в совместных с ШОС транспортных проектах. По его словам, это поспособствует расширению сотрудничества внутри организации.

«У наших стран общие границы, весьма большие территории, поэтому лишнее время в пути – это ненужные издержки», – резюмировал российский политик.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что может предложить Россия другим членам ШОС.

Ранее советник президента России по экономическим вопросам, академик РАН призывал принять меры по дедолларизации совместно со странами ШОС и БРИКС.