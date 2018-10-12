Эстонским учителям разрешат обыскивать школьников

Министерство образования и науки Эстонии разработало законопроект, согласно которому учителя смогут обыскивать школьников.

Проект закона предполагает, что преподаватели смогут отбирать у учеников запрещенные предметы. Среди них называются оружие, взрывчатые вещества, алкоголь и наркотики, передает Postimees.

Также педагоги смогут обыскивать шкафчики и личные вещи детей, однако для этого потребуется обоснованная причина. При обысках должен быть свидетель, а в ходе мероприятия все должно фиксироваться письменным протоколом.

Учитель или сотрудник школы смогут проводить обыски против воли школьников, но это будет применяться, только если ученик «откажется от сотрудничества».

«У школы есть право и обязанность защищать как право учиться, так и право учить. В идеальной ситуации родители, школа и ученики достигают компромисса. К сожалению, не всегда можно на это уповать, и именно поэтому мы уточняем установленные законом права учителя на вмешательство в ситуации, если поведение учителя мешает процессу обучения или преподавания или представляет опасность», – заявила министр образования и науки Эстонии Майлис Репс.

Законопроект разрабатывают с 2015 года. Отмечается, что последняя редакция – компромиссное решение, строго регламентирующее поведение учителей. В случае одобрения эстонским парламентом он вступит в силу в сентябре 2019 года.

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