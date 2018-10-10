Цены на нефть ускорили снижение на фоне падения фондовых рынков США

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent ускорила снижение на фоне дальнейшего падения американских фондовых индексов и впервые с 24 сентября опустилась ниже 80 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.43 мск цена Brent обваливалась уже почти на 4%, до 79,9 доллара за баррель, впервые с 24 сентября уйдя ниже 80 долларов за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась при этом на 3,5%, до 70,58 доллара за баррель, передает ПРАЙМ.

Нефть дешевеет вслед за ускорением снижения основных фондовых индексов в Америке. Так, промышленный индекс Dow Jones снижается уже на 2,24%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,63%, хотя ранее в ходе торгов четверга он увеличивался. Индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 2,47%.

В четверг вечером американские фондовые рынки смогли остановить резкое падение после скандального заявления главы Белого дома Дональда Трампа, раскритиковавшего повышение ставки Федеральной резервной системой.

В четверг утром нефть подешевела на данных о сильном росте запасов в США.