Киев призвал ЕС ввести санкции за пользование Крымским мостом

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Киев ждет более решительных действий от ЕС за использование Россией построенного ею Крымского моста.

«После введения в действие моста через Керченский пролив с 29 апреля Россия начала блокировать коммерческие суда на их пути в порт Бердянск. Сейчас задержаны более 200 судов, и большинство из этих судов шли под европейским флагом», – цитирует «Укринформ» Елисеева.

По его словам, ответ со стороны Евросоюза на строительство моста через Керченский пролив был «слабым и недостаточным». Санкции ввели только против шести компаний, которые участвовали в строительстве, отметил Елисеев.

Чиновник утверждает, что такие санкции должны распространяться также на компании и экономические субъекты России, которые пользуются Крымским мостом.

«Агрессивными действиями в районе Азовского моря Россия стремится установить тотальный контроль над этим регионом и над всем регионом Черного моря. Такими действиями Россия пытается дестабилизировать восточный фланг ЕС. Поэтому мы призываем Евросоюз и страны НАТО принять в отношении России дополнительные санкции за ее действия именно в Азовском море», – сказал Елисеев.

Ранее строители Крымского моста оценили угрозу новых санкций Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.