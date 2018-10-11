Петербург поглотил туман «как в фильме ужасов»

В Санкт-Петербурге солнечный день неожиданно закончился густым туманом, сообщают жители северной столицы в соцсетях.

Петербуржцы делятся фотографиями, на которых запечатлен густой туман, поглотивший все окрестности. Горожане уточняют, что туман лег в юго-западной части и Кировском районе Петербурга.

Жители города ждут, когда из мглы на них «полезут чудовища», передает «Фонтанка».

Пятого октября в Москве выпал первый снег.