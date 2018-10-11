Железняка освободили от должности замсекретаря генсовета «Единой России»

Президиум генсовета «Единой России» освободил депутата Госдумы Сергея Железняка от должности замсекретаря генерального совета партии.

«Решение принято», – передает РИА «Новости» слова секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, который озвучил итоги голосования по этому вопросу.

Железняк также выйдет из комиссии президиума генсовета по международной деятельности, в которой он был председателем.

В июле Железняк написал заявление об отставке со своего поста в парти ипосле того, как не принял участие в голосовании по вопросу повышения пенсионного возраста. На заседании Госдумы, где рассматривался этот вопрос, он не был в связи с тем, что взял больничный.