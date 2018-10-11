В «Роскосмосе» оценили возможность повреждения «Союза» перед запуском

Источник в ракетно-космической отрасли назвал маловероятным повреждение аварийной ракеты «Союз-ФГ» на космодроме Байконур перед запуском.

«На Байконуре перед запуском «Союза МС-10» были усилены меры безопасности. Маловероятно, что ракета была повреждена на космодроме», – сказал он ТАСС.

Напомним, во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы, их достали из спускаемого аппарата.

По предварительным данным, авария произошла из-за удара одного из четырех блоков первой ступени по корпусу второй.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.