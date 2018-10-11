Армия Израиля заявила о сработавших на границе с сектором Газа сиренах

На юге Израиля сработали сирены, предупреждающие о возможной ракетной атаке, сообщили в армии страны.

«Сирены прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев. Детали будут позже», – говорится в сообщении армии Израиля в Twitter.

В этом районе проживает 16,6 тыс. человек.

В новом сообщении говорится, что из противоракетного комплекса «Железный купол» был запущен один перехватчик, который среагировал на ложный сигнал. «Никаких пусков не было обнаружено в секторе Газа на израильской территории», – уточнили в армии.

Ранее глава минобороны Израиля Авигдор Либерман говорил, что новая вооруженная конфронтация с палестинскими боевиками сектора Газа неизбежна.

Это произошло после того, как в начале августа член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Талаль Абу-Зарифа заявлял, что достигнута договоренность о прекращении военных действий между Израилем и боевиками в секторе Газа.

До этого в результате обострения конфликта палестинцы за полтора дня выпустили по израильской территории около 180 ракет, в ответ Израиль нанес удары примерно по150 целям в секторе Газа.