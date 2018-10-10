Путин прибыл в Ульяновск

Президент России Владимир Путин прилетел в Ульяновск, где примет участие в международном форуме «Россия – спортивная держава».

Он выступит на пленарном заседании форума, встретится победителями чемпионатов мира 2017-2018 годов, обладателями золотых знаков отличия комплекса ГТО, посетит тренинг волонтеров зимней Универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске, передает ТАСС.

Форум проводится с 2009 года. В Ульяновске он пройдет с 10 по 12 октября. Среди гостей – руководители федеральных и региональных органов власти, мировые спортивные лидеры, представители олимпийского движения.

На форум в том числе уже прилетел Хабиб Нурмагомедов, в воскресенье защитивший титул чемпиона UFC в бою с Конором Макгрегором.