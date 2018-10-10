Статью немецкого политика назвали парафразом выступления Гитлера

В Германии осудили лидера немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александра Гауланда за якобы парафраз речи Адольфа Гитлера.

В этот раз историк Вольфганг Бенц заявил, что в статье Гауланда о популизме есть «совершенно очевидно тесные состыковки» с речью Гитлера в 1933 году: аргументация и идеология двух посылов совпадают. При этом специалист добавил, что по формально-юридическим признакам текст немецкого политика плагиатом не является, глава АдГ использовал парафраз (изложение текста своими словами – прим. ВЗГЛЯД).

Бенц отметил, что статья лидера «Альтернативы для Германии» выглядит так, будто во время ее написания у автора на столе лежал текст речи фюрера, пишет «Интерфакс».

«Плохо, что Гауланд подает своим образованным сторонником сигнал о том, что он знает речи и почерк Гитлера, и что упреки Гитлера, адресовавшиеся евреям, теперь он переносит на противников АдГ», – согласился с мнением Бенца другой историк Михаэль Вольфзон.

Ранее заявления Гауланда уже вызывали в Германии скандалы. В июне его осудили за речь, преуменьшающую преступления нацизма: политик назвал Гитлера и его последователей «птичьим пометом» на «более чем тысячелетней успешной истории» страны.

После подобных заявлений через несколько дней у лидера АдГ украли одежду, пока он купался в озере. Неизвестный унес все вещи политика со словами: «Нацистам не нужно наслаждаться купанием!»