В Германии случился скандал из-за заявления о «птичьем помете» нацистов на «славной немецкой истории»

Период национал-социализма – только «птичий помет» в немецкой истории, заявил сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Александер Гауланд, из-за чего в политической среде Германии разразился скандал.

Гауланд сделал это заявление на общегерманском съезде молодежной организации АдГ – «Молодая альтернатива», сообщает Deutsche Welle.

«Гитлер и нацисты – лишь темное пятнышко от птички (дословно: Vogelschieß – «птичка нагадила») в более чем тысячелетней успешной истории Германии. У нас славная история и она, дорогие друзья, длилась дольше, чем эти проклятые двенадцать лет», – завил он на съезде.

Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр отреагировала на это словами о том, что «50 млн погибших, Холокост и тотальную войн» нельзя называть «только темным пятнышком».

«Именно так выглядит эта партия, скрывающаяся под маской гражданственности», – заявила она.

Генсек СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Гауланд попытался преуменьшить серьезность национал-социализма, и назвал «позором» тот факт, что «такие типы сидят в германском бундестаге».

Сопредседатель партии «зеленых» в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт назвала слова Гауланда «невиданным ударом в лицо всем тем, кто пережил Холокост, их потомкам и родственникам», а Международный комитет памяти жертв Холокоста заявил, что слова одного из лидеров АдГ «невыносимы и недостойны».

В то же время представитель фракции АдГ в бундестаге Кристиан Лют отметила, что в количественном отношении, в контексте почти тысячелетней истории, время национал-социализма действительно лишь кратковременный период.

В декабре 2017 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в Германию начал возвращаться антисемитизм.