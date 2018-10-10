Нефть подешевела после роста на опасениях из-за урагана в Мексиканском заливе

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз в рамках коррекции после роста во вторник, вызванного опасениями по добыче в Мексиканском заливе в связи с ураганом «Майкл».

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,13%, составив 84,89 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,32%, составив 74,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».