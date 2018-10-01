Получившего 23 оклада вице-губернатора Воронежской области отправят в отставку

Вице-губернатор Юрий Агибалов, который получил 23 оклада из-за выхода на пенсию, покинет свой пост, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В середине сентября он лишился должности и.о. вице-губернатора в середине сентября, однако позже Гусев снова взял его на работу на лучших условиях, сообщает «Коммерсант».

Гусев отметил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона.

«Не войдет в состав правительства Агибалов Юрий Владимирович – он написал заявление на увольнение», – сказал Гусев.

Он отметил, что уже «все разговоры состоялись», об увольнениях можно говорить как о принятых решениях. Документы будут подписаны 8 октября.

Гусев выразил сожаление в связи с уходом Агибалова из правительства, так как он «был бы полезен» в руководстве региона. При этом ситуацию с выплатой 23 окладов он назвал правильной «с точки зрения закона». Переназначение Агибалова 17 сентября он объяснил необходимостью «пережить переходный период».

В субботу стало известно, что уволенному врио заместителя губернатора Юрию Агибалову выплатили 23 оклада, причем Александр Гусев заверил, что в этом нет ничего незаконного.