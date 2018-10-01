Стало известно, кто станет капитаном сборной России после ухода Акинфеева

Капитаном сборной России по футболу в октябрьских матчах Лиги наций со сборными Швеции и Турции останется Артем Дзюба, сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Как и на предыдущем сборе, капитаном команды будет Артем Дзюба», – передает его слова RT.

Россияне проведут 11 октября в Калининграде матч против сборной Швеции, а 14 октября в Сочи с Турцией.

В понедельник стало известно, что вратарь Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России. Черчесов назвал, кто сменит его в воротах.

Акинфеев ранее был капитаном команды.