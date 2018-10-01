Филарет заявил об участии архиереев УПЦ в избрании главы автокефалии

Глава неканонической церкви Украины патриарх Филарет заявил, что после принятия Константинополем решения о предоставлении Украине автокефалии руководитель единой поместной автокефальной церкви будет избран на объединительном Соборе, в который войдут представители всех религиозных православных структур в стране, в том числе якобы и канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Филарет заявил, что «глава Украинской церкви будет избран на Соборе объединительном, а Собор объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата – это 41 архиерей, 12 архиереев автокефальной церкви, десять архиереев Московского патриархата», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «5 канал».

Глава поместной церкви будет избран после того, как Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии.

При этом в УПЦ не подтвердили данную информацию.

Напомним, ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявлений Константинополя о начале подготовки «украинской автокефалии», то есть административной независимости от других церквей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.