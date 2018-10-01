Россия попросила Южную Корею разъяснить задержание «Севастополя»

Представитель компании-судовладельца «Гудзон» сообщил, что российские дипломаты обратились к властям Южной Кореи с просьбой прояснить ситуацию с задержанным российским судном «Севастополь».

Представитель МИД России во Владивостоке подтвердил, что в ситуации с судном разбирается генконсульство в Пусане, передает РИА «Новости».

По словам представитель компании-судовладельца, работа только началась.

«Насколько я знаю, Генконсульство России в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой пояснить ситуацию», – сообщили в компании.

Напомним, в пятницу появилась информация об аресте судна «Севастополь». Впоследствии стало известно, что судно не арестовано; а причиной задержания якобы являются «отголоски санкций», введенных США.

Так, судно «Севастополь» принадлежит компании «Гудзон» из Владивостока, которая вошла в список российских компаний, внесенных в санкционный список США. Поводом для этого стало подозрение в торговле нефтью с КНДР. Якобы другой танкер «Гудзона» стоял бок о бок с танкером, ранее уличенным в торговле нефтью с Северной Кореей.